شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتقدم على مودرن فيوتشر بهدف فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة مودرن فيوتشر والإسماعيلى بتقدم الدراويش بهدف دون رد سجله مروان حمدى فى الدقيقة 14 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري.

وشهدت المباراة احتساب ركلة جزاء لمودرن فيوتشر، ولكن تقنية الـ "VAR" تدخلت في اللحظة الأخيرة وتم إلغاؤها.

ويبحث الفريقان عن تحقيق الفوز خلال مواجهة اليوم، بحثا عن تحسين مركزهما في جدول الدوري، ويحتل فيوتشر المركز الخامس برصيد 38 نقطة، بينما يقبع الإسماعيلي في المركز الـ13 برصيد 28 نقطة.

ويبحث مودرن فيوتشر مواصلة انتصاراته في الدوري من أجل دخول المربع الذهبي بعدما فاز على سيراميكا فى الجولة الماضية بهدف نظيف، ويرغب فى مواصلة عروضه القوية تحت قيادة طلعت يوسف.

فيما يبحث الإسماعيلي عن استعادة الانتصارات، بعدما وقع فى فخ التعادل على أرضه أمام إنبي في الجولة الماضية، ويرغب في الوصول لمنطقة الأمان فى جدول الدوري والابتعاد عن شبح الهبوط إلى دوري المحترفين.