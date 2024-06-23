شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم الأولمبى.. 38 ميدالية تسطر تاريخ مصر فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل العالم اليوم 23 يونيو بـ"اليوم الأولمبى"، وهو ذكرى تأسيس اللجنة الأولمبية الدولية، التي تم تأسيسها عام 1894، عن طريق البارون بير دى كوبرتان.

وتزامنا مع الاحتفال باليوم الاولمبى، فقد شاركت مصر في العديد من النسخ السابقة من الدورات الأولمبية، والتي وصلت إلى 22 نسخة.

ووصل تاريخ مشاركات مصر في الدورات الأولمبية إلى 38 ميدالية متنوعة ما بين الذهب والفضة والبرونز، وكانت أول دورة تشارك فيها مصر عام 1912 ، وآخر نسخة عام 2020 ، بينما كانت اول ميدالية تحققها مصر في الاولمبياد عام 1928 بامستردام.

الميداليات التي حققتها مصر مقسمة إلى 8 ذهبيات و 11 فضية بالإضافة إلى 19 برونزية.

وكانت آخر نسخة من الاولمبياد أسفرت عن فوز مصر بستة ميداليات مقسمة إلى ذهبية و فضية و 4 برونزيات بالبطولة التى أقيمت فى طوكيو 2020.

وتستعد مصر للمشاركة فى الدورة الاولمبية التى ستقام فى باريس 2024 .