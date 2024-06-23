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الامارات | قرار جديد خاص بقمة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي

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محمد أبوإسماعيل – دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جديد خاص بقمة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حسم ملف موعد ومكان مباراة الكأس السوبر الإفريقية 2024 والتي تجمع الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا، ومواطنه الزمالك بطل كأس الاتحاد الإفريقي (الكونفدرالية)، وذلك خلال الاجتماع الذي أقيم في مقر الاتحاد بالقاهرة.

وذكر بيان كاف ان الاتحاد استقبل عروضاً وصفها بـ"الجذابة" من دول عدة من الشرق الأوسط لاستضافة المباراة، من دون أن يحسم الموقف النهائي من تلك العروض.

وكان الزمالك قد فاز على نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية، بينما نجح الأهلي في الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على الترجي التونسي ليلتقي الفريقان لثاني مرة في نهائي البطولة بعد أن ألتقيا لأول منذ 30 عاما وفاز في هذه المباراة فريق الزمالك.

وشهدت الفترة الماضية تقاير كثيرة خاصة بمكان إقامة المباراة بين وقطر أو القاهرة وسيتم تحديد المكان خلال الفترة المقبلة بعد دراسة كافة العروض.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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