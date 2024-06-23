اختبارات المقاولون لعرب الخارجية مستمرة

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت اختبارات المقاولون العرب الخارجية لليوم الثاني على التوالي في محافظة المنيا ظهور عدد من اللاعبين المميزين الذين أظهروا مهارات فنية واعدة.





ويأتي هذا الإقبال على الاختبارات في أهمية استقطاب أفضل المواهب الشابة وإتاحة الفرص لهم للتطور والنمو لانضمامهم لصفوف فرق القطاع .

وأكد النادي أنه سينشر لاحقاً مواعيد باقي المحافظات.

وكان المقاولون بدأ المرحلة الأولى من الاختبارات الخارجية لناشئي النادي أمس السبت، في محافظتي المنيا وبني سويف.

شهدت اختبارات اليوم في مركز مطاي بالمنيا وملعب الشبان المسلمين ببني سويف إقبالًا كبيرًا من اللاعبين الناشئين ، من مواليد 2005 وحتى 2017. وسيتم خلال هذه المرحلة الأولى اختيار العناصر المميزة لتأهيلهم للتصفيات بمقر النادي بمدينة نصر في القاهرة.

وتستمر الاختبارات لليوم الثاني علي التوالي،غدًا الأحد 23 يونيو في بمحافظة المنيا بمركز مطاي.

أما في بني سويف، فستستكمل الاختبارات يوم الأربعاء 26 يونيو بملعب التربية والتعليم.

