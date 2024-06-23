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إيبوكا على رأس تشكيل سيراميكا أمام المصري

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، عن تشكيل مواجهة المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

وتقرر بداية مباراة المصري البورسعيدي أمام سيراميكا كليوباترا في تمام السابعة من مساء اليوم الأحد، في المباراة التي يشهدها ستاد برج العرب.

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام المصري

حراسة المرمى: محمد بسام.

الدفاع: محمد توني - خالد صبحي - سعد سمير -عبد الرحمن بودي.

الوسط: إبراهيم محمد - صديق إيجولا - أحمد قندوسي - محمد عادل - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: جون إيبوكا.

بينما جاءت مقاعد البدلاء لفريق سيراميكا كليوباترا أمام المصري، كالتالي: 

محمد كوكو - محمد سامي - محمد فايز - نور علاء - محمد إبراهيم - أحمد القرموطي - مروان عثمان - فيڤور أكيم - أحمد ياسر ريان.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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