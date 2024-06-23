نجم إسبانيا يواجه أزمة في يورو 2024 بسبب قانون حماية الأطفال

يُواجه النجم الإسباني الصاعد لامين يامال، لاعب نادي برشلونة، موقفًا طريفًا خلال مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة يورو 2024 التي تقام حاليًا في ألمانيا.

يُشارك يامال، البالغ من العمر 16 عامًا، مع منتخب إسبانيا للشباب في البطولة، لكنه يواجه قيودًا بسبب قانون “حماية الشباب” الألماني الذي يمنع تواجد من هم أقل من 18 عامًا في الأماكن العامة بعد الساعة الثامنة مساءً.

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وبحسب صحيفة “بيلد” الألمانية، فإن هذا القانون يُطبق على جميع الأشخاص دون استثناء، سواء كانوا ألمانًا أو أجانب، بما في ذلك لاعبي كرة القدم.

وذلك يعني أن يامال، كونه لم يبلغ سن 18 عامًا بعد، مُلزم بمغادرة فندق المنتخب أو أي مكان عام آخر قبل الساعة الثامنة مساءً.

ومع ذلك، تُشير الصحيفة إلى وجود استثناءات في القانون قد تُطبق على الرياضيين المحترفين، حيث قد يُسمح لهم بالتواجد حتى الساعة 11 مساءً.

ولكن حتى الآن، لم يتم اتخاذ أي إجراءات رسمية ضد يامال أو أي لاعب قاصر آخر من قبل السلطات الألمانية.

ويُتوقع أن يبحث الاتحاد الإسباني لكرة القدم مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والسلطات الألمانية عن حلول تُمكّن اللاعبين القاصرين من المشاركة في البطولة دون مخالفة القانون.