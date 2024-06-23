"البداية للأهلي والأشهر أتوبيس الزمالك".. تاريخ انسحاب القطبين من لقاءات القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ نهى خورشيد:

لايزال مصير مباراة القمة بين الأهلي والزمالك غامضاً بعد تمسك مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب بعدم خوض اللقاء وأي مباراة بالدور الثاني قبل استكمال الفرق المتنافسة جميع مباريات الدور الأول.

وكان مجلس إدارة الأبيض أصدر بياناً نارياً بعد تعرض الفريق الكروي بالنادي للظلم التحكيمي في مباراة المصري البورسعيدي، والتي انتهت بهزيمة الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف.

وفي التقرير التالي يعرض "الخليج 365" تاريخ انسحاب الزمالك من مباريات القمة:

ويعتبر الفارس الأبيض هو الأكثر أنسحاباً من مباريات القمة بواقع 5 مباريات، ولكن شهد تاريخ مواجهاتهما أيضاً انسحاب الأهلي من 4 لقاءات مقابل مباراة وحيدة فقط انسحب منها الفريقين.

والبداية جاءت لصالح الأهلي، عندما قرر مجلس الأحمر عدم خوض لقاء القمة موسم 1940-1941 نظراً لحاجة المارد وقتها إلى تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة وهي 8-0 من أجل التتويج بلقب الدوري المصري على حساب الأبيض بعدما كان الفريق بينهما نقطتين فقط.

أما الانسحاب الأشهر كان لصالح الزمالك في موسم 2020، ولم يخض الفارس الأبيض لقاء القمة 119 بسبب تعذر وصول حافلة الفريق الكروي بسبب هطول الأمطار وسوء الطقس، ليعلن الحكم الليتواني جيديميناس ماجيكا فوز الأهلي بهدفين بعد تأجيل المباراة لمدة ساعة و الانتظار 20 دقيقة أيضاً وهى المدة القانونية قبل إعلان انتهاء اللقاء.

والمرة الوحيدة التي شهدت انسحاب القطبين سوياً، في بطولة كأس مصر موسم 1942-1943 والتي كان من المقرر إقامتها في فلسطين وسافر الفريقين رغم تحذير اتحاد الكرة وقتها، ولم يلعب الأهلي والزمالك المباراة وقررا الانسحاب وخوض مباراة ودية على الأراضي المقدسة.

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