هل يهبط الزمالك إلى الدرجة الرابعة؟ (مستند)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شهدت الفترة الأخير حالة من الجدل بشأن إصرار الزمالك على الانسحاب من مباراة الأهلي المقرر لها الثلاثاء المقبل في الدوري المصري.

ويصر مجلس إدارة الزمالك على عدم خوض أي مباراة في الدور الثاني دون إكمال باقي الأندية لقاءات الدور الأول.

وقال ثروت سويلم في لقاء تلفزيوني على قناة النهار: "مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، موعدها معلن منذ شهرين، وحال تخلف نادي الزمالك عن التواجد سيتم احتساب النتيجة 2-0 للأهلي وخصم 3 نقاط من رصيده و3 نقاط في نهاية الموسم".

وأضاف: "حال تكرار انسحاب الزمالك من المباريات مثلما يرددوا سيتم تطبيق اللائحة المعلن بها عند كل الأندية، واللائحة بتقول أنه يتم هبوطه للدرجة الرابعة".

هل يهبط الزمالك إلى الدرجة الرابعة؟

تنص المادة (51) من لائحة رابطة الأندية، حال انسحاب الفريق واستكمل المسابقة تطبق عليه الجزاءات التالية:

1. توقيع غرامات مالية طبقاً لفئات المسابقات التي يحددها مجلس إدارة رابطة الأندية قبل بداية كل موسم.

2. أ- اعتبار نتيجة المباراة المنسحب فيها مهزوما 2-0.

ب- خصم "3" نقاط من رصيده بخلاف المباراة التي اعتبر فيها مهزوما ويعاد ترتيب الفريق ضمن جدول المسابقة.

3. معاقبة كل من له صلة بقرار الانسحاب طبقاً لتقرير الحكم والمراقبين ولإدارة المسابقات الحق في الاستعانة بما تراه في هذا الشأن لاستيضاح وأخذ القرار طبقا للاحئة.

وتنص المادة (52) من لائحة رابطة الأندية، حال انسحاب الفريق ولم يستكمل المسابقة:

-توقع عليه غرامة مالية طبقاً لفئات المسابقة التي يحددها مجلس الإدارة قبل بداية كل موسم.

1. إذا كان انسحابه في الدور الأول: تلغى نتائج مبارياته السابقة ويعتبر كأنه لم يشارك في المباريات.

2. إذا كان انسحابه في الدور الثاني: أ- تبقى نتائج مبارياته كما هي في الدور الأول بالنسبة للفرق الأخرى.

ب- تلغى نتائج مبارياته التي شارك فيها في الدور الثاني وكأنه لم يشارك في الدور الثاني.

3. إذا كان الانسحاب في آخر مباراة في المسابقات: أ- يعتبر مهزوما في المباراة.

ب- توقيع غرامة مالية تحددها ادارة المسابقات.

ج- هبوطه للدرجة الأدنى.

4. تختص لجنة شئون اللاعبين بالنظر في قيد لاعبي النادي المنسحب، والنادي الذي توقف عن الاستمرار في المسابقة.

5. الفريق المنسحب يحرم من المشاركة لمدة موسم واحد قادم مع بدء المشاركة في الدرجة الأخيرة للمسابقات التي ينظمها الاتحاد للفريق الأول.

وبذلك لا تنص اللائحة على هبوط أي نادي إلى الدرجة الرابعة حال انسحابه من مباراة في الدور الأول أو الثاني أو آخر مباراة بالموسم.

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