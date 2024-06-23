شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل بيراميدز والمقاولون لمواجهة الجولة 27 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز ، تشكيل مباراة المقاولون العرب في إطار لقاءات الدوري الممتاز، ويحل المقاولون ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء اليوم باستاد الدفاع الجوي في إطار لقاءات الجولة 27 من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: كريم حافظ - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي

خط الوسط: محمود صابر - مهند لاشين - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمود دونجا - بلاتي توريه - محمود زلاكة - فيستون ماييلي - دودو الجباس.

فيما ضم تشكيل المقاولون العرب كلاً من: محمد أبو السعود - أمير عابد - أحمد الشيمى - أمادو انياص - محمد هانى تريكا - فاروق كابور - أحمد مودى - جوزيف اوشايا - محمود وادى - محمد عبد الناصر - محمود أبو الفتوح.