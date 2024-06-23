شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يهزم مودرن فيوتشر 1 - 0 ويتقدم مركزًا فى جدول الدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الإسماعيلى على مودرن فيوتشر بنتيجة 1 - 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري.

سجل مروان حمدى هدق فوز الدراويش فى الدقيقة 14 من عمر اللقاء، وشهدت المباراة احتساب ركلة جزاء لمودرن فيوتشر، ولكن تقنية الـ "VAR" تدخلت فى اللحظة الأخيرة وتم إلغاؤه.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الإسماعيلى للنقطة 31 محتلاً المركز الـ 12 بجدول الدورى، فيما توقف رصيد مودرن فيوتشر عند النقطة 38 فى المركز السابع بالجدول.

ودخل مودرن فيوتشر المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: محمود جنش، دفاع: محمود شعبان، محمد ربيعة، علي الفيل، جوناثان نجويم، وسط: غنام محمد، أحمد كباكا، كجالي درامي، محمد فاروق، عبد الكبير الوادي، هجوم: أرنولد ايبا.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود حمدي، الحاجي باري، باسم علي، عبد الرحمن رشدان، أحمد عاطف، طارق طه، علي زعزع، محمد نصير، محمد صادق.