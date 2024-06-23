كهرباء الإسماعيلية يستهدف 7 صفقات جديدة استعدادا لدورى المحترفين

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القاهرة - سامية سيد - حدد ياسر الكناني، المدير الفني لفريق كهرباء الإسماعيلية، احتياجات الفريق فى الموسم المقبل من حيث الصفقات التي سيضمها استعدادا للمشاركة في دوري المحترفين.

وتعاقد نادي كهرباء الإسماعيلية مع 4 لاعبين رسميا حتى الآن، فيما وضع الجهاز الفني بقيادة ياسر الكناني عينه على 6 أو 7 لاعبين سيتم التعاقد معهم خلال الأيام المقبلة، في ظل احتياج الفريق لتدعيم بعض المراكز في مقدمتها الهجوم والجناح الايسر والايمن ووسط الملعب.



وكان نادي كهرباء الإسماعيلية قد أعلن تجديد الثقة فى استمرار ياسر الكنانى مديرا فنيا للفريق الأول فى إطار استعدادات فريق الكرة الأول للمشاركة للمرة الأولى فى دورى المحترفين.

وعقد المهندس سامى أبو وردة، رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء والعضو المنتدب رئيس مجلس إدارة نادى كهرباء الإسماعيلية، اجتماعا مع ياسر الكنانى المدير الفنى للفريق لاستعراض خطة عمل الفترة المقبلة فى إطار استعدادات فريق الكرة الأول للمشاركة للمرة الأولى فى دورى المحترفين.



وأكد "أبو ورده"، خلال لقائه المدير الفنى للفريق بحضور نائب وأعضاء مجلس إدارة النادى، تجديد ثقته التامة والكاملة فى استمرار تولى المدير الفنى قيادة الفريق خلال الموسم الجديد بدورى المحترفين، مشددا على تقديمه كافة أوجه الدعم المعنوى والمادى للجهاز الفنى واللاعبين مع ترك كافة الصلاحيات فى تدعيم صفوف الفريق الأول بصفقات جديدة فى المراكز التى تحتاج لتدعيم خلال الفترة المقبلة.



من ناحيته، أعرب المدير الفنى لفريق كهرباء الإسماعيلية عن سعادته البالغة بما يلمسه من دعم مستمر له وجهازه الفنى منذ توليه مسئولية قيادة الفريق، مؤكدا أنه سيعمل الفترة المقبلة على إعداد فريق على أعلى مستوى للمنافسة على الصعود للدورى الممتاز وتقديم نتائج متميزة لجماهير قطاع الكهرباء.