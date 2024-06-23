شكرا لقرائتكم خبر عن آخر كلام.. مجلس الزمالك يقرر عدم خوض مباراة القمة ويتجه للتصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك أن مجلس الإدارة مازال متمسكًا بقرار عدم خوض أى مباراة من مباريات الدور الثانى لمسابقة الدورى، لحين خوض جميع الفرق مباريات الجولات الأولى.

وقال المصدر، فى تصريحات لليوم السابع، إن الزمالك لن يخوض مباراة الأهلى المقبلة والمقرر لها الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى.

وأضاف المصدر أن المجلس مازال متمسكًا بالمطالب التى حددها فى بيانه الذى أصدره عقب مواجهة المصرى، مشيرًا إلى أن هناك اتجاها للتصعيد وتقديم شكوى للمحكمة الرياضية بشأن الأزمات التى تحدث فى مسابقة الدورى.