شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يتقدم على بيراميدز بهدف فى شوط أول عكس الاتجاه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة بيراميدز والمقاولون العرب، التى تجمعهما حاليًا باستاد الدفاع الجوي في إطار لقاءات الجولة 27 من بطولة الدوري، وتقدم ذئاب الجبل بهدف دون رد.

وفى الدقيقة 20 سدد جوزيف أوشايا لاعب المقاولون كرة من ضربة ثابتة سكنت شباك أحمد الشناوى الذى لم ينجح فى التعامل معها، وجاءت النتيجة عكس اتجاه سير اللقاء الذى استحوذ عليه بيراميدز.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: كريم حافظ - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي، خط الوسط: محمود صابر - مهند لاشين - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - إبراهيم عادل، خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمود دونجا - بلاتي توريه - محمود زلاكة - فيستون ماييلي - دودو الجباس.

فيما ضم تشكيل المقاولون العرب كلاً من: محمد أبو السعود - أمير عابد - أحمد الشيمى - أمادو انياص - محمد هانى تريكا - فاروق كابور - أحمد مودى - جوزيف اوشايا - محمود وادى - محمد عبد الناصر - محمود أبو الفتوح.

ويسيطر بيراميدز على صدارة جدول مسابقة الدوري برصيد 59 نقطة، وذلك بعد خوض 24 مباراة، فاز فى 18 مباراة وتعادل في 5 لقاءات وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو بيراميدز 39 هدفاً واستقبلت شباكهم 14.

واستقر المقاولون العرب فى المركز الـ 17 وقبل الأخير بجدول المسابقة المحلية برصيد 19 نقطة، بعدما خاض الفريق 24 مباراة، حيث فاز المقاولون فى 4 مباريات فقط، وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 13 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 37.