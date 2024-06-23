حقيقة عرض اتحاد جدة لضم محمد عبدالمنعم.. مصدر يوضح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

أوضح مصدر سعودي حقيقة تقديم إدارة نادي اتحاد جدة عرضاً للتعاقد مع محمد عبدالمنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي":" ليس حقيقي ما تم تداوله بشأن تقديم نادي اتحاد جدة عرض رسمي لضم عبدالمنعم خلال المريكاتو الصيفي المقبل".

وكانت تقارير صحفية أشارت اليوم إلى وجود عرضين من نادي اتحاد جدة والآخر من موناكو الفرنسي لضم عبدالمنعم من صفوف القلعة الحمراء بنهاية الموسم الحالي.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 42 نقطة، جمعهم من خوض 18 مباراة فقط حتي الآن.