لقطة اليوم.. تفاصيل أزمة أفضل لاعب في مباراة بيراميدز والمقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

اختير المهاجم الدولي الكونغولي فيستون ماييلي لاعب نادي بيراميدز، أفضل لاعب في مباراة المقاولون بالدوري المصري الممتاز.

وحقق بيراميدز الفوز على المقاولون بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة 27 من بطولة الدوري.

ووفقا للمركز الإعلامي لنادي بيراميدز فإنه لم يتم تسليم اللاعب الجائزة، والمراقب غادر دون تسليم الجائزة لعدم وجودها.

ويلاقي بيراميدز نظيره سموحة يوم الجمعة المقبل، ضمن مواجهات الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز.

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