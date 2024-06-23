شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يهزم المقاولون 3-1 ويهيمن على صدارة الدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق بيراميدز الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 3 - 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد الدفاع الجوي في إطار لقاءات الجولة الـ27 من بطولة الدوري، ليستمر قطار الفريق السماوى فى تحقيق الانتصار الـ 12 على التوالي.

بهذه النتيجة يسيطر بيراميدز على صدارة جدول مسابقة الدوري برصيد 62 نقطة، وذلك بعد خوض 25 مباراة، فاز فى 19 مباراة وتعادل في 5 لقاءات وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو بيراميدز 42 هدفاً ليصبح أقوى هجوم فى الدورى، واستقبلت شباكهم 15.

ويقع المقاولون العرب فى المركز الـ17 وقبل الأخير بجدول المسابقة المحلية برصيد 19 نقطة، بعدما خاض الفريق 25 مباراة، حيث فاز المقاولون فى 4 مباريات فقط، وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 14 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 23 هدفاً واستقبلت شباكهم 40.

وفى الدقيقة 20 سدد جوزيف أوشايا لاعب المقاولون كرة من ضربة ثابتة سكنت شباك أحمد الشناوى الذى لم ينجح فى التعامل معها، وجاءت النتيجة عكس اتجاه سير اللقاء الذى استحوذ عليه بيراميدز.

فى الشوط الثانى نجح بيراميدز فى تحويل تأخره لمكسب، حيث سجل فيستون ماييلى هدف التعادل فى الدقيقة 59، ثم سجل إبراهيم عادل هدف بيراميدز الثانى فى الدقيقة 63، وبعدها سجل ماييلى الهدف الثالث فى الدقيقة 68.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: كريم حافظ - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي، خط الوسط: محمود صابر - مهند لاشين - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - إبراهيم عادل، خط الهجوم: فخري لاكاي.

وتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمود دونجا - بلاتي توريه - محمود زلاكة - فيستون ماييلي - دودو الجباس.

فيما ضم تشكيل المقاولون العرب كلاً من: محمد أبو السعود - أمير عابد - أحمد الشيمى - أمادو انياص - محمد هانى تريكا - فاروق كابور - أحمد مودى - جوزيف اوشايا - محمود وادى - محمد عبد الناصر - محمود أبو الفتوح.