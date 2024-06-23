شكرا لقرائتكم خبر عن فيستون ماييلى رجل مباراة بيراميدز والمقاولون فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختير المهاجم الدولي الكونغولي فيستون ماييلي لاعب نادي بيراميدز، أفضل لاعب في مباراة المقاولون بالدوري المصري الممتاز.

وحقق بيراميدز الفوز على المقاولون بنتيجة 3 / 1 في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي، في إطار الجولة 27 من بطولة الدوري.

وقدم اللاعب مباراة غاية في القوة وسجل هدفين، وساهم مع زملائه في تحقيق الفوز الثاني عشر على التوالي ليرفع الفريق رصيده إلى 62 نقطة في قمة جدول ترتيب الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة يسيطر بيراميدز على صدارة جدول مسابقة الدوري برصيد 62 نقطة، وذلك بعد خوض 25 مباراة، فاز فى 19 مباراة وتعادل في 5 لقاءات وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو بيراميدز 42 هدفاً ليصبح أقوى هجوم فى الدورى، واستقبلت شباكهم 15.