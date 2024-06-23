شكرا لقرائتكم خبر عن الثانى بعد أحمد سامى.. وليد الكرتى يغيب عن بيراميدز فى مواجهة سموحة للإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد فريق نادي بيراميدز جهود لاعب الوسط المغربي وليد الكرتي في المباراة المقبلة بالدوري أمام سموحة، وحصل وليد الكرتي على بطاقة صفراء ثالثة في لقاء المقاولون العرب بالجولة الـ27 على استاد الدفاع الجوي، ليتأكد غيابه أمام سموحة.

ويحل بيراميدز ضيفا على سموحة يوم الجمعة 28 يونيو الجاري، على استاد الإسكندرية في لقاء الجولة 28 من بطولة الدوري.

وحقق فريق بيراميدز الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 3 - 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد الدفاع الجوي في إطار لقاءات الجولة 27 من بطولة الدوري، ليستمر قطار الفريق السماوى فى تحقيق الانتصار الـ12 على التوالي.

بهذه النتيجة يسيطر بيراميدز على صدارة جدول مسابقة الدوري برصيد 62 نقطة، وذلك بعد خوض 25 مباراة، فاز فى 19 مباراة وتعادل في 5 لقاءات وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو بيراميدز 42 هدفاً ليصبح أقوى هجوم فى الدورى، واستقبلت شباكهم 15.

ويقع المقاولون العرب فى المركز الـ 17 وقبل الأخير بجدول المسابقة المحلية برصيد 19 نقطة، بعدما خاض الفريق 25 مباراة، حيث فاز المقاولون فى 4 مباريات فقط، وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 14 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 23 هدفاً واستقبلت شباكهم 40.