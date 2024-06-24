شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطلب تقريرا عن مصابى الأهلى قبل قمة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

طلب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تقريرا طبيا من الجهاز الطبي عن حالة اللاعبين المصابين في صفوف الفريق الأحمر، لتحديد موقفهم من المشاركة في مباراة الزمالك بقمة الدوري يوم الثلاثاء المقبل.

ويعاني الأهلي من عدة غيابات أبرزها وسام أبو علي وبيرسي تاو وعلي معلول ويرغب في تحديد موقف أبو علي وتاو من القمة، ولكن معلول لا يزال أمامه وقت طويل قبل العودة للملاعب.

وكشفت تقارير صحفية قطرية أن نادي الخلود السعودي الصاعد حديثا إلى دوري روشن السعودي مهتم بالتعاقد مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت قناة الكأس القطرية أن نادي الخلود السعودي قدم عرضا إلى بيرسي تاو للتعاقد معه في الصيف الجاري، وتدعيم صفوفه في ظهوره الأول بدوري روشن، في ظل رغبته في تقديم مستويات قوية بالموسم الجديد.

يذكر أن بيرسي تاو يرتبط بعقد مع الأهلي حتى نهاية الموسم المقبل 2024 / 2025، حيث لعب في صفوف الأهلي 3 مواسم.

وانضم بيرسي تاو للأهلي في صيف 2021 قادما من برايتون الإنجليزي، ونجح في تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا مرتين مع الأهلي، وحصل على جائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا في الموسم الماضي.