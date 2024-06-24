شكرا لقرائتكم خبر عن الرمادى: استمرار القندوسى ليس قرار سيراميكا وهذه مشاكل الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أيمن الرمادي المدير الفني لفريق سيراميكا الشكر للاعبيه عقب الفوز على المصري البورسعيدي بهدفين دون رد.

وقال الرمادي، في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس مع سيف زاهر، إن استمرار أحمد القندوسي مع سيراميكا ليس قرار النادي، موضحا أن اللاعب يقدم مستويات مميزة مبررا لقطة العصبية التي ظهرت على القندوسي عقب تبديله في مباراة المصري بنرفزة ملعب في ظل رغبته في المشاركة أطول وقت مع الفريق.

وأكد الرمادي أن الكرة المصرية تعاني من مشاكل كبيرة، منها عدم انتظام المسابقات، مطالبا بوضع جدول منتظم يساعد المدربين في عملهم، حيث لا يمتد الدوري حتى شهر أغسطس.

واشتكى الرمادي من خوض المباريات في الرابعة عصرا في هذه الدرجة العالية من الحرارة، مما يؤثر على حياة اللاعبين ومستوياتهم في الملعب.