الامارات | الاميركي بول يحرز لقب دورة كوينز

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُوّج الاميركي تومي بول المصنف خامسا بطلاً لدورة كوينز الإنجليزية في كرة المضرب بفوزه على الايطالي لورنتسو موزيتي6-1 و7-6 (10-8) في المباراة النهائية.

واللقب هو الثالث لبول والاهم في مسيرته، وبات أوّل أميركي يحرز لقب الدورة منذ مواطنه سام كويري عام 2010 لينضم الى مجموعة من مواطنيه الاخرين الشهيرين على غرار جون ماكنرو وجيمي كونورز وبيت سامبراس سبق لهم أن توجوا بلقب هذه الدورة.

وقال بول البالغ 27 عاماً "الامر يعني كثيراً بالنسبة الي. أمر لا يصدق، لطالما كان هدفي وضع اسمي إلى جانب هؤلاء".

أما موزيتي المصنّف 30 عالمياً، فقال "التهنئة لبول لأنه يستحق الفوز، عانيت لمجاراة مستواه، انقذت الموقف بعض الشي في نهاية المباراة وكنت أكافح فعلاً لكي أجرّ المباراة إلى مجموعة ثالثة".

وسيصبح بول بعد تتويجه، الاميركي المصنف أوّل على حساب مواطنه تايلور فريتز قبل انطلاق بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الاربع الكبرى، في الاوّل من يوليو المقبل.

وبعدما نجح في حسم المجموعة الاولى بسهولة 6-1، تخلف بول 1-4 في الثانية قبل أن يدرك التعادل ويفرض شوطاً فاصلا سنحت فيه لموزيتي فرصة حسمه في صالحه لكنه لم يستغلها ليعود الاميركي ويفوز بالمجموعة الثانية والمباراة في 88 دقيقة.