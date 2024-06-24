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ميدو: حذرنا كثيرا من أزمات ستحدث في الدوري.. وأين عدالة كرة القدم؟

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ياسر رشاد - القاهرة - انتقد الإعلامي أحمد حسام ميدو، النظام الإداري للبطولات المحلية المصرية، مشيرًا إلى أنه حذر في وقت سابق من حدوث كوارث في مسابقة الدوري.

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وكان الزمالك قد أعلن عدم خوضه لأي لقاء من الدور الثاني لبطولة ، إلا بعد انتهاء جميع الأندية من خوض مباريات الدور الأول كاملة.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا"، المذاع عبر فضائية المحور المصرية: "حذرنا كثيرا من أزمات ستحدث في الدوري، بنحذر منذ أكثر من موسمين من كوارث ستحدث في المسابقة ".
وأكمل: "الزمالك فاض به الكيل في الفترة الأخيرة، وما يحدث يسبب خسائر فادحة للكرة المصرية".

وأتم: "ما يحدث في الوقت الحالي يتسبب في ضرر كبير للكرة المصرية، وأريد أن أطرح سؤالًا واحدًا.. أين عدالة كرة القدم في الدوري المصري؟".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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