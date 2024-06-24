ميدو: الأهلي أكثر المتضررين من التأجيلات

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن النادي الأهلي هو الأكثر تضررًا بسبب تأجيل مباريات الدوري المصري.

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وكان الزمالك قد أعلن عدم خوضه لأي لقاء من الدور الثاني لبطولة الدوري المصري، إلا بعد انتهاء جميع الأندية من خوض مباريات الدور الأول كاملة.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا"، المذاع عبر فضائية المحور المصرية: "الأهلي أكثر المتضررين من كثرة اللعب في جدول الدوري".

وأكمل: "الأهلي يخوض العديد من المباريات ويشارك في أكثر من بطولة، وتأجيل المباريات يعرضه للضغط بشكل كبير".

وتابع: "عدم انتظام المنافسة "يقتل" أفكار المدربين واللاعبين، وأين عدالة كرة القدم في الدوري المصري؟".

وأتم ميدو: "أشكر الزمالك على مطالبته بحقوقه، والدوري مصري كبير وله تاريخ صنعوا نجوم في الملاعب".