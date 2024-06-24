سيزا: إسبانيا وألمانيا والبرتغال الأقرب لحسم لقب يورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - أكد ديفيد سيزا المدرب العام الأسبق لفريق الأهلي أن بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 لم تشهد أي مفاجأت قوية حتى الآن ومن المتوقع حدوث مفاجآت في الأدوار التالية.

وقال ديفيد سيزا المدرب العام الأسبق لفريق الأهلي عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "في رأيي أن منتخبات ألمانيا وإسبانيا والبرتغال الأقرب للتتويج بلقب كأس الأمم الأوروبية في النسخة الحالية نظراً لقوتهم الفنية".

وأضاف: "منتخب إسبانيا والبرتغال يضمان لاعبين مميزين في النسخة الحالية من بطولة اليورو".

وحقق منتخب إسبانيا فوزا ثمينا على نظيره منتخب إيطاليا، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت المنتخبين الخميس الماضي، على ملعب "فيلتينس أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 المقامة حاليًا في ألمانيا وتستمر حتى 14 يوليو المقبل.

بينما حقق منتخب البرتغال فوزًا كبيرًا على حساب نظيره التركي، بنتيجة (3-0) في المباراة التي أقيمت أمس السبت، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في الجولة الثانية من منافسات دور مجموعات يورو 2024.

في حين نجح منتخب ألمانيا في اقتناص تعادل ثمين (1-1) أمام سويسرا في الدقائق الـ+90، اليوم الأحد، في مباراة جمعتهما على ملعب دويتشه بنك بارك في مدينة فرانكفورت، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في منافسات كأس أمم أوروبا، يورو 2024.