كابتن سويسرا: نشعر بخيبة أمل بعد التعادل أمام ألمانيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب جرانيت تشاكا كابتن منتخب سويسرا عن خيبة أمل فريقه بتلقيه هدفاً قاتلاً أمام ألمانيا في اللحظات الأخيرة، لتنتهي المباراة بالتعادل، ويعبر المنتخب السويسري لدور ال16 من يورو 2024 في المركز الثاني.

واقتنص منتخب ألمانيا تعادلا قاتلا من سويسرا بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على استاد دوتش بانك بارك، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى ببطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024.

افتتح منتخب سويسرا التهديف عن طريق لاعبه دان ندوي في الدقيقة 28 من الشوط الأول الذي انتهى بتقدم سويسرا، بينما أدرك نيكلاس فولكروج التعديل للمنتخب الألماني في الدقيقة 90+2.

بتلك النتيجة تصدر منتخب ألمانيا المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، بينما سويسرا في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ثم المجر في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وتتذيل أسكتلندا بنقطة واحدة، لتتأهل ألمانيا وسويسرا إلى دور ال16.

يذكر أن أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث في دور مجموعات يورو 2024 الست، ستتأهل إلى الدور المقبل.

تصريحات تشاكا بعد تعادل ألمانيا أمام سويسرا

وقال تشاكا في تصريحات لقناة "بي إن سبورتس" عقب مباراة ألمانيا وسويسرا: "خضنا مباراة جيدة أمام منتخب قوي للغاية يلعب على أرضه ووسط جمهوره وكنا قريبين من الفوز".

وتابع: "نشعر بخيبة أمل كبيرة، كنا نقترب من حسم المباراة وصدارة المجموعة، لكن تلقينا هدفاً في الوقت القاتل".

واختتم: "سنواصل المشوار في بطولة اليورو أيا كان المنافس في مرحلة دور ال16، اليوم كنا على بعد لحظات من تحقيق الفوز على المنتخب المنظم للبطولة".