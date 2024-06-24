المجر تهزم أسكتلندا بهدف وتحافظ على آمالها في اليورو

ياسر رشاد - القاهرة - حقق منتخب المجر فوزًا ثمينًا على نظيره الاسكتلندي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024.

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وخطف هدف الفوز الوحيد للمنتخب المجري كيفين كسوبوت في الدقيقة 100 من الوقت المحتسب بدل من الضائع، ليبقي على آمال المجر في الصعود إلى دور الـ 16 ضمن أفضل 4 منتخبات.

وبهذه النتيجة، يحتل منتخب المجر المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، فيما يتوقف منتخب إسكتلندا في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة فقط.