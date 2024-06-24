ترتيب المجموعة الأولى من يورو 2024 بعد انتهاء الجولة الثالثة

اختتمت منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى في بطولة يورو 2024 المقامة في الوقت الحالي على الأراضي الألمانية.

وحسم التعادل الإيجابي 1-1، مساء الأحد، المواجهة بين منتخبي ألمانيا وسويسرا، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة أمم أوروبا “يورو 2024”.

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شهدت المباراة، التي أقيمت على ملعب “ديوتشي بانك بارك”، سيطرة ميدانية ألمانية، إلا أن سويسرا عاقبت أصحاب الأرض بهدف سجله دان ندوي في الدقيقة 28 بعد هجمة مرتدة سريعة.

وفي الوقت القاتل، خطف البديل نيكلاس فولكروج نقطة التعادل للمانشافت بتسجيله هدفًا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وفي نفس التوقيت تمكن منتخب المجر من تحقيق الفوز على نظيره أسكتلندا، بهدف مقابل لاشئ.

وسجل كيفين كسوبوت هدف المجر في الوقت بدل الضائع ليحقق فوزًا غير مهمًا حيث تأكد وداع المنتخبين للبطولة.

وتأهل منتخب ألمانيا رفقة منتخب سويسري إلى دور الستة عشر بعد احتلال المركزين الأول والثاني.

وجاء ترتيب المجموعة كالتالي:

1- منتخب ألمانيا 7 نقاط

2- منتخب سويسرا 4 تقاط

3- منتخب المجر 3 نقاط

4- منتخب أسكتلندا نقطة واحدة