بيراميدز يسخر من رابطة الأندية بسبب جائزة رجل المباراة وينتقد التحكيم

سخر هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، من رابطة الأندية وانتقد التحكيم وذلك بعد مباراة المقاولون العرب التي أقيمت أمس الأحد، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال هاني سعيد في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC MASR 2: “التأخر في النتيجة أمر وارد ولكننا تعاملنا بشكل جيد وحققنا الفوز أمام المقاولون، وعدم مجيء جائزة رجل المباراة حاجة تضحك”.

وتابع: “ماييلي علم بحصوله على أفضل لاعب فى مباراة بيراميدز والمقاولون ولكن لم يستلمها “.

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واستكمل: “إذا حقق الاهلي الفوز في المباريات المؤجلة سيتخطي بيراميدز فى جدول الترتيب لذلك المنافسة على الدوري لم تحسم حتى الآن”.

واسترسل: “تركيز بيراميدز على مباراة سموحة المقبلة ولسنا طرف في أزمة القمة، ولدينا مشكلة في التحكيم المصري وللأسف احنا بعيد عن أوروبا فى الكرة “.

وأشار سعيد إلى أن رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز لديه جلسة يوم السبت المقبل مع لجنة الكشف عن المنشطات.