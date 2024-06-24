الاهلي يتجاهل كولر ويفرض عليه صفقة صيفية.. إعلامي يفجرها

أكد الإعلامي أمير هشام، أن النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب سيحسم صفقة مفاجأة، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال أمير هشام مقدم برنامج “+90″ على قناة النهار:” النادي الاهلي سيحسم صفقة كبيرة وهو المصري صاحب الجنسية القطرية يوسف أيمن مدافع فريق الدحيل القطري، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة”.

وتابع:” الاهلي أنهى جميع الاتفاقات مع اللاعب وناديه، ولكن الأزمة هي اعتراض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأحمر، على ضم اللاعب”.

أقرأ أيضًا.. موقف الزمالك النهائي من خوض القمة وخطوات تصعيدية منتظرة

وأردف “أن يوسف تواصل مع إدارة النادي الاهلي لمعرفة موقفه من التوقيع، والنادي أبلغه أنه سيكون متواجد مع الفريق بداية من الموسم الجديد”.

واختتم: “ورغم اعتراض ورفض كولر على ضم اللاعب، إلا أن إدارة الكرة بالنادي الاهلي ترى أن هناك أهمية لضم يوسف أيمن خاصةً أنه سوف يتم قيده كلاعب مصري، بالإضافة إلى ضم عنصر آخر، وأيضًا بديًا في حال رحيل عبد المنعم للاحتراف”.