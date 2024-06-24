إعلامي يفجر مفاجأة مدوية بخصوص صفقة الأهلي المنتظرة

أكد الإعلامي أمير هشام، أن صفقة انتقال الجزائري زين الدين بلعيد مدافع اتحاد العاصمة، إلى سانت ترويدن البلجيكي، لم تنتهي بشكل نهائي رغم إعلان ناديه.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: “اللاعب رغم الإعلان إلا أنه لم يوقع بشكل غير رسمي حتى هذه اللحظة، وقد يحدث مفاجآت في الصفقة بالساعات المقبلة”.

وأضاف أمير هشام: “الأهلي كان اتفق مع اللاعب على دفع 500 ألف دولار بالموسم الواحد، والنادي البلجيكي عرض 400 ألف دولار وهناك اختلاف بين الطرفين”.

اقرأ أيضًا: فرمان عاجل من كولر في الاهلي لحسم صفقة بديل معلول

واستطرد: “حدث تواصل بالفعل جديد من الأهلي مع اللاعب ووالده في الساعات الماضية، ووالد بلعيد طلب الحصول على مليون دولار في الموسم من أجل التراجع عن خطوة بلجيكا والانضمام للأهلي بالموسم الجديد، وهو ما رفضه مسؤولي القلعة الحمراء”.

واختتم أمير هشام: “ما حدث في موضوع وكلاء اللاعب، أن وكيل اللاعب في أوروبا هو الإنجليزي علي كرماني وفي المنطقة العربية عبدالرحمن الزيتوني وهو يعمل مع أحمد يحيى وكيل اللاعبين، وبالتالي جاء التفويض باسمه من النادي، وهو ما سبب بعض اختلاف وجهات النظر وأمير توفيق لا دخل له بهذا الأمر كما يتردد”.