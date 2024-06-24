تفاصيل عرض الأهلي الجديد لـ موديست

أكد الإعلامي أمير هشام، أن النادي الاهلي، قدم عرضًا جديدًا للاعبه الفرنسي أنتوني موديست، من أجل الاستمرار معه في الفترة القادمة.

وقال الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج “+90″ على قناة النهار:” السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، هو من يطلب استمرار الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق، حتى نهاية الموسم الحالي”.

وتابع: “موديست ينتهي عقدة رفقة الاهلي بنهاية شهر يونيو الجاري، وكان قد حصل على كافة مستحقاته المالية حتى نهاية هذا الشهر، ولديه نية في الاستمرار داخل القلعة الحمراء”.

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وواصل:” النادي الاهلي قد عرض على موديست التجديد لمدة شهرين فقط”.

واختتم هشام:” موديست ووكيله أبدا ترحيبيهما بالاستمرار رفقة النادي الاهلي، ولكن طالب وكيله بتوقيع عقد جديد بهذه المدة، إلا أن الاهلي تمسك باستمراره مقابل المكافآت فقط، ومنحه حرية حسم الأمر سواء بالموافقة أو الرحيل بنهاية عقده”.