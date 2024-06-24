"ستوري نجوم كرة القدم".. تدريبات تريزيجيه وتهنئة كهربا وعبد المنعم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم، متايعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر نجم المنتخب المصري وفريق طرابزون سبور التركي محمود حسن تريزيجيه، صوره له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، من داخل صالة الجيم خلال قيامه ببعض التدريبات البدنية.

وقام لاعب فريق مودرن فيوتشر مروان محسن، بنشر صورة له رفقة زوجته، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

واستعرض نجم النادي الأهلي السابق، والكرخ العراقي الحالي صالح جمعة صورة له، هو يمارس بعض التدريبات البدنية داخل صالة الجيم.

ونشر مهاجم المنتخب الجزائري والشمال القطري بغداد بونجاح، صوره عبر حسابه الرسمي عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهو يجلس داخل سيارته.

وشارك نجم المنتخب الإسباني فيرمان لوبيز، صورة له رفقة زميله بالمنتخب لامين جمال، خلال تدريبات المنتخب الإسباني اليوم، في بطولة يورو 2024.

وهنأ محمود عبد المنعم كهربا زميله بالنادي الأهلي حسين الشحات بمناسبة عيد ميلاده، من خلال نشر صورة تجمع الثنائي عبر الحساب الرسمي للاعب على "فيس بوك"، معلقاً عليها: "كل سنة وانت طيب ونضيف وجدع".

كما هنأ محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أحمد قندوسي لاعب فريق سيراميكا كليوباترا بمناسبة عيد ميلاده، من خلال نشر صورة للقندوسي عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

ونشر لاعب النادي الإسماعيلي عبد الرحمن مجدي صوره تجمعه مع زميله بالفريق مروان حمدي، خلال احتفالهم بهدف فوز الفريق على مودرن فيوتشر.

واحتفل أحمد رمضان بيكهام لاعب سيراميكا كليوباترا بفوز فريقه على حساب المصري البورسعيد، من خلال نشر صوره للاعبي الفريق عقب نهاية المباراة، معلقاً عليها "رجاله".

وقام أحمد ياسر ريان بنشر صوره عبر حسابه الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال احتفاله بتسجيل هدف في فوز فريقه على حساب المصري البورسعيدي بنتيجة هدفين دون مقابل.

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