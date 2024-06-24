وسط حالة من القلق.. توقف مباراة اسكتلندا بسبب إصابة خطيرة للاعب منتخب المجر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تعرض لاعب منتخب المجر، بارناباس فارجا، لإصابة خطيرة في الرأس خلال مباراة ضد اسكتلندا في بطولة أمم أوروبا 2024.

وتوقفت المباراة لمدة سبع دقائق تقريبًا بعد سقوط مهاجم المجر على الأرض بعد اصطدامه بحارس مرمى اسكتلندا، أنجوس جان، أثناء محاولتهما للوصول إلى الكرة المقبلة من ركلة حرة طويلة داخل منطقة الجزاء.

وشهدت المباراة حالة من القلق الكبير على أرض الملعب من الفريق المجري حيث هرع زملاء فارجا لمساعدة المهاجم الذي كان مستلقيًا على الأرض، وتدخل الطاقم الطبي.

الجدير بالذكر أن المباراة انتهت بفوز المجر على اسكتلندا بهدف دون رد في الجولة الثالثة من دور مجموعات يورو 2024.

اقرأ أيضًأ:

"ستوري نجوم كرة القدم".. تدريبات تريزيجيه وتهنئة كهربا وعبد المنعم (صور)

مصدر من ليفربول يكشف لـ "الخليج 365" حقيقة انضمام صلاح للمنتخب الأوليمبي