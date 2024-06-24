"دوري مصري وأمم أوروبا وكوبا أمريكا".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - تقام اليوم الإثنين الموافق 24 يونيو الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، ومن أبرزها إقامة مباراتين ببطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

كما تشهد منافسات الدوري المصري اليوم، إقامة ثلاثة مباريات، في إطار منافسات الجولة ال 27 بالمسابقة.

وجاء جدول مباريات اليوم كالتالي:

الدوري المصري

البنك الأهلي ضد بلدية المحلة، 4 مساءً.. "أون تايم سبورتس 2".

الداخلية ضد زد، 7 مساءً.. "أون تايم سبورتس 2".

فاركو ضد الاتحاد السكندري، 7 مساءً.. "أون تايم سبورتس 1".

أمم أوروبا 2024

كرواتيا ضد إيطاليا، 10 مساءً، "بي إن سبورتس ماكس 1".

إسبانيا ضد ألبانيا، 10 مساءً، "بي إن سبورتس ماكس 2".

كوبا أمريكا 2024

أمريكا ضد بوليفيا، 1 صباحاً، "غير منقولة عبر أي قناة عربية".

أوروجواي ضد بنما، 4 صباحاً، "غير منقولة عبر أي قناة عربية".