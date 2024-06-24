شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يستعيد خدمات سمير فكرى وأمادو با أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

يستعيد النادي المصري خدمات الثنائي سمير فكري وأمادو با، لاعبى خط وسط الفريق في اللقاء المقبل للفريق البورسعيدي بالدوري أمام الإسماعيلي، وذلك بعد انتهاء عقوبة الإيقاف.

وكان سمير فكري وأمادو با قد غابا عن مباراة المصري الماضية أمام سيراميكا في الجولة 27 بالدوري بسبب حصول الثنائي على الإنذار الثالث خلال مباراة الزمالك في الجولة 26.

ويستعد النادي المصري لمواجهة الإسماعيلي في المباراة التي تجمع الفريقين فى السابعة مساء الخميس 27 يونيو الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق حيث سجل هدف المصري وقتها التونسي فخر الدين بن يوسف، بينما سجل هدف الدراويش عبد الرحمن مجدي.

وقرر مجلس إدارة النادي المصري، صرف مكافأة مادية للجهاز الفني ولاعبي الفريق طبقاً للائحة الخاصة بالفريق، وذلك بعد الفوز الثمين الذي حققه الفريق البورسعيدي على الزمالك في الجولة 26 من الدوري بهدفين مقابل هدف.