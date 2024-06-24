شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد دياب: رابطة الأندية ليست فى صدام مع أى ناد.. ونختلف مع الزمالك فى نقطة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، عن الملفات الشائكة في الكرة المصرية، على رأسها أزمة تهديد الزمالك بالانسحاب من مباراة القمة، المقرر لها مساء الثلاثاء المقبل، بسبب مطالبته بخوض باقي الفرق مؤجلاتها وعدد من المطالب الأخرى.

وقال دياب، في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس مع سيف زاهر، إن رابطة الأندية ليست في صدام مع أي ناد، وإن قوة الرابطة في ترابطها وتماسكها رغم الصعوبات التي تواجه منظومة الكرة في مصر.

وأضاف دياب أنه يتفق مع الزمالك في جميع مطالبه، باستثناء المطلب الذى ينص على خوض باقي الفرق مؤجلاتها حتى يستكمل المسابقة، موضحا أن هذه النقطة المفصلية في بيان الزمالك والتي تختلف فيها الرابطة.

وتابع رئيس رابطة الأندية، إن الزمالك قبل صدور بيانه الأخير كان قد خاض 20 مباراة منها 15 مباراة من الدور الأول و5 مواجهات من الدور الثاني، وتتبقى له مباراتان من الدور الأول مؤجلتين.

واختتم دياب تصريحاته قائلا: إن التأجيلات في الأساس جاءت لمصالح الأندية المشاركة في بطولات أفريقيا، ومنها بالطبع الزمالك.