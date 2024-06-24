شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يفكر الأهلى فى تدعيم دفاعه بعد ضياع صفقة بلعيد؟ والان مع تفاصيل الخبر

تلقى مسئولو النادي الأهلي صدمة كبيرة بعد ضياع صفقة التعاقد مع الجزائري زين الدين بلعيد مدافع اتحاد العاصم الجزائري، بعد إعلان ناديه انضمام اللاعب إلى نادي سان تروند اليوم الأحد.

وكان الأهلي قريبا من التعاقد بلعيد في الصيف الحالي، إذ توصل إلى اتفاق مع اللاعب الجزائري في البداية، وكانت المفاوضات تسير بمرونة قبل أن يظهر العرض البلجيكي وتسبب في تغيير موقف اللاعب الذي تمسك بفكرة خوض تجربة الاحتراف الأوروبي، خاصة بعد نصيحة مدرب منتخب الجزائر له بالانتقال إلى أوروبا.

وبدأ الأهلي مناقشة الأسماء المرشحة لتدعيم خط دفاعه من اللاعبين الأجانب واللاعبين المحليين، وإن كان الاتجاه الأقوى هو الاستعانة باللاعبين المحليين مع عدم وجود أسماء بارزة من اللاعبين الأجانب لتدعيم قلب الدفاع بعد ضياع صفقة بلعيد.

وأكد مصدر أن هناك أكثر من اسم مرشح لتدعيم دفاع الأهلي من اللاعبين المحليين، مثل يوسف أيمن لاعب الدحيل القطري ومصطفى اعش ومحمد إسماعيلي ثنائي زد وإياد العسقلاني لاعب روستوف الروسي، على أن يتم الاستقرار على الأسماء المرشحة خلال الفترة القادمة.

وأوضح المصدر أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي ستناقش مارسيل كولر المدير الفني في أسماء المدافعين المرشحين لتدعيم دفاع الأهلي في الموسم المقبل، على أن يتم البت فيها خلال الفترة القادمة، وإن كان الأقرب هو التعاقد مع لاعبين محليين لتدعيم خط الدفاع.