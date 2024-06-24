شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد دياب: 15 ناديا قدمت شكاوى ضد التحكيم هذا الموسم لأول مرة فى التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة عن وجود شكاوى من 15 ناديا من أصل 18 في الدوري، ضد منظومة التحكيم، موضحا: "قصة أزمة الزمالك هي وجهة نظر عند مجلس الأبيض، أتفق مع بعض النقاط في بيان الزمالك وأختلف مع التوقيت".

وقال دياب في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس مع سيف زاهر: "منظومة التحكيم المصري تمر بموسم غير جيد، كما علق على بيان الزمالك الأخير بشأن المؤجلات، رابطة الأندية منتخبة من الـ18 ناديا، وعلاقتنا بجميع الأندية جيدة، ولا يوجد خلاف أو صراع ولا يوجد بيننا من يكسب ومين يفرض قوته".

وأضاف: "عندي 15 ناديا من أصل 18 ناديا قدمت شكاوى ضد التحكيم، وهذه هي سابقة أولى من نوعها، والمنظومة تمر بموسم غير جيد، أتفق على أن هناك مشاكل وأخطاء تحكيمية، وسنناقشها فيما بعد عن طريق أن تختلف منظومة التحكيم بالكامل".

وتابع: "اختلف مع البند الثاني في بيان الزمالك وهو طلبه بعدم خوض مباريات الدور الثاني، فهو خاض 5 مباريات من الدور الثاني، وبالتالي التوقيت ليس مناسبا لأن الزمالك لعب بالفعل مباريات في الدور الثاني".

وأوضح دياب أنه يتفق مع الزمالك في جميع مطالبه، باستثناء المطلب الذى ينص على خوض باقي الفرق مؤجلاتها حتى يستكمل المسابقة، موضحا أن هذه النقطة المفصلية في بيان الزمالك والتي تختلف فيها الرابطة.