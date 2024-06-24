شكرا لقرائتكم خبر عن موقف الأهلى من عرض الخلود السعودى لشراء خدمات بيرسى تاو والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر داخل النادي الأهلي موقف النادي من رحيل الجنوب أفريقي بيرسي تاو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد اهتمام نادي الخلود السعودي بالتعاقد معه.

وقال المصدر، إن الأهلي لم تصله أية عروض رسمية ولكنه منفتح على بيع تاو، إلا أنه تلقى استفسارا من وكلاء لاعبين لمعرفة موقفه من بيع نجم البافانا بافانا، حال وصول عرض رسمي للحصول على خدمات اللاعب الجنوب أفريقي.

وأشار المصدر إلى أن إدارة النادي الأهلي رحبت ببيع تاو، إلا أنهم طلبوا تقديم عرض رسمي من أجل مناقشته معرفة القيمة المالية المعروضة للتنازل عن خدمات اللاعب.

وشدد المصدر على أن الأهلي ومارسيل كولر لا يمانعون بيع بيرسي تاو حال وصول عرض رسمي.