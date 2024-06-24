شكرا لقرائتكم خبر عن الهانى سليمان: أحمد سامى هددنى بالدكة لو ضيعت وقت.. وأتمنى الاستمرار مع سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الهاني سليمان حارس مرمى سموحة أنه يركز بشدة هذا الموسم مع فريقه من أجل تحقيق نتائج إيجابية هذا الموسم.

وقال الهاني سليمان في تصريحات خاصة لبرنامج الكابتن عبر قناة dmc: "اتفقنا منذ بداية الموسم على أن ينهي فريق سموحة الدوري في المربع الذهبي، وهذا اتفاقنا مع احمد سامي المدير الفني المميز".

وأوضح أنه مستمر مع سموحة وتعاقده ينتهي بنهاية الموسم ويتمنى الاستمرار مع سموحة لأطول فترة ممكنة خاصة أنه نادي مستقر ويمتلك كل الإمكانيات.

أكد الهاني سليمان حارس مرمي سموحة أنه كان سيوافق على الانضمام إلى الأهلي حتى ولو كان في نفس موقف محمود الزنفلي الذي ذهب للأهلي، واللعب له إضافة كبيرة، ونفس الأمر الزمالك لو طلب ضمي فهو شرف لأي لاعب اللعب في الناديين.

وأضاف: "أحمد سامي قال لي لو أضعت الوقت لن تشارك، وبالتالي أصبحت ألعب بسرعة غصب عني، ولا أحزن من هذا الأمر، ولكنى تعاقدت على أحد الإعلانات مع إحدى الشركات، وظهرت وأنا أقوم بتضييع الوقت"

واختتم تصريحاته بأنه يلعب على أن حسام حسن لا يظلم أي لاعب، وأتمنى أن أكون في المنتخب؛ لأن هذا هو هدفي.