شكرا لقرائتكم خبر عن الهانى سليمان: محمد الشناوى رقم واحد فى مصر.. وأنا ضد تصرف عواد والان مع تفاصيل الخبر

أكد الهاني سليمان حارس مرمى سموحة أنه لم ير ثابت البطل، ولكن والده كان دائما يشيد به، وأما في العصر الحالي أكيد عصام الحضري وأيضا نادر السيد.

وأضاف الهاني سليمان، في تصريحات خاصة لبرنامج الكابتن عبر قناة dmc، أن محمد الشناوي عندما يكون جاهزا وفورمة فهو رقم واحد في مصر، وخوضه مباريات المنتخب الأخيرة وهو يستحق التواجد وخبراته تسمح له بأن يكون في هذا المكان.

وتابع: إن ما حدث من عواد ليس من طبيعته، ومن الممكن أن يكون الأمر مجرد نرفزة ملعب، في ظل تأخر الزمالك في النتيجة، ولكن أنا ضد هذا التصرف تماما.