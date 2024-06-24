الامارات | ألمانيا تنجو من الخسارة في كأس أمم أوروبا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل المهاجم البديل نيكلاس فولركوغ هدفاً في الوقت بدل الضائع منح ألمانيا تعادلا في غاية الصعوبة من جارتها سويسرا 1-1 وصدارة المجموعة الأولى في فرانكفورت ضمن منافسات الجولة الثالثة الأخيرة من كأس أوروبا لكرة القدم.

افتتح دان ندوي التسجيل لسويسرا بعد مرور 28 دقيقة، قبل أن يدرك البديل نيكلاس فولكروغ التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وبهذه النتيجة ضمنت سويسرا المركز الثاني وبطاقة التأهل الى الدور التالي، في المقابل تحاشت ألمانيا مواجهة إسبانيا القوية في ثمن النهائي لو انتهت المباراة بخسارتها واحتلالها المركز الثاني.

ورفعت ألمانيا رصيدها الى 7 نقاط مقابل 5 لسويسرا و3 للمجر الفائزة على اسكتلندا 1-0 في المجموعة ذاتها، في حين اكتفت الاخيرة بنقطة واحدة.

وعلى الرغم من ضمان تأهل فريقه، لم يقم مدرب ألمانيا بإجراء أي تغيير على التشكيلة التي خاضت المباراتين الاولين وخرجت فائزة على اسكتلندا 5-1 وعلى المجر 2-0.

وأجرى مدرب ألمانيا تغييرات عدة من أجل إدراك التعادل لكن سويسرا كانت الاخطر، علماً أنها سجلت هدفا لم يحتسب بداعي التسلل (83)، ثم تدخل الحارس مانويل نوير للتصدي ببراعة لتسديدة غرانيت تشاكا اللولبية قبل النهاية بثلاث دقائق.

ونجح فولكروغ في إدراك التعادل مستغلا تمريرة عرضية من الظهير الايسر البديل دافيد راوم فضربها برأسه بعيداً عن متناول سومر (90+2)