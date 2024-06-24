الامارات | إصابة مروعة للاعب المجر في كأس أمم أوروبا (صور)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض لاعب منتخب المجر، بارناباس فارجا، إلى إصابة مروعة في مباراة منتخب بلاده أمام اسكتلندا، بكأس أمم أوروبا 2024 في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات حيث فازت المجر بهدف قاتل في الدقيقة 100.

وشهدت المباراة مشهدًا موقفا صعبا بعدما تعرض لاعب منتخب المجر، بارناباس فارجا لإصابة عنيفة عقب تدخل قوي للغاية من حارس اسكتلندا، وسكت مغشيا عليه، وهرع لاعبو المنتخب المجري من أجل إحاطة اللاعب الساقط على أرض الملعب، وسط تدخل من الطاقم الطبي ورعب في ملعب المباراة لتكرار مأساة يورو 2020 مع اللاعب الدنماركي إريسكون.

وذكرت وسائل إعلام مجرية، أن فارجا في حالة وعي في الوقت الحالي، وحيث تم نقل فارجا على محفة طبية وسط تصفيق من الجماهير بعد الاطمئنان عليه.

وأوضحت، وسائل الإعلام أن فارجا نُقل إلى المستشفى لفحص حالته، ولكنه في وعيه.