ألمانيا تحسم صدارة مجموعتها بتعادل مثير مع سويسرا والمجر تهزم أسكتلندا

المنامة - ياسر ابراهيم - سجل البديل نيكلاس فولكروغ هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليقود ألمانيا لأدوار خروج المغلوب في صدارة المجموعة الأولى بتعادلها 1-1 مع سويسرا التي تقدمت هي الأخرى للدور الثاني في المركز الثاني.



وكانت سويسرا على بعد دقائق من التأهل في الصدارة بعدما تقدمت في النتيجة بتسديدة مباشرة من دان ندوي الذي استغل عرضية من ريمو فرويلر في الدقيقة 28 وكاد بعدها بدقائق يسجل الهدف الثاني لكن تسديدته المنخفضة من مسافة بعيدة مرت بجوار القائم.



وفي الدقائق الأولى، ظنت ألمانيا أنها تقدمت في النتيجة بتسديدة قوية من روبرت أندريش من خارج منطقة الجزاء بعدما أبعد الدفاع عرضية لعبها توني كروس من الجانب الأيسر وسط اعتراض من لاعبي سويسرا الذين طالبوا احتساب مخالفة ضد جمال موسيالا.



وبمراجعة حكم الفيديو المساعد ومشاهدة تدخل موسيالا على ميشيل أبيشي على شاشة إلى جانب الملعب، قرر الحكم إلغاء الهدف واحتساب مخالفة.



وألغى الحكم هدفا سجلته سويسرا في الدقائق الأخيرة بداعي التسلل.



لكن فولكروغ سجل هدفا بضربة رأس في الوقت المحتسب بدل الضائع لتحتفظ ألمانيا بالصدارة برصيد 7 نقاط، بفارق نقطتين أمام سويسرا.



وفي الدور ثمن النهائي، ستواجه ألمانيا وصيف بطل المجموعة الثالثة، حيث لا تزال المنافسة مفتوحة بين إنجلترا والدانمارك وسلوفينيا وصربيا، في دورتموند في 29 يونيو/حزيران الجاري، بينما تواجه سويسرا في اليوم نفسه ببرلين وصيف بطل المجموعة الثانية، حيث لا تزال المنافسة مفتوحة بين إيطاليا وألبانيا وكرواتيا.



المجر تفوز على أسكتلندا

وفي مباراة أخرى بالمجموعة نفسها، سجل البديل كيفن تشوبوث هدفا في اللحظات الأخيرة قاد به المجر لفوز مفاجئ 1-صفر على أسكتلندا التي ودعت البطولة، في حين تترقب المجر نتائج المجموعات الأخرى على أمل التأهل للدور ثمن النهائي ضمن أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث.



وحصدت المجر بذلك أول 3 نقاط لها في البطولة لتحتل المركز الثالث بينما ودعت أسكتلندا البطولة بعد أن حصدت نقطة واحدة في المركز الرابع.



(رويترز)