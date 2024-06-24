رئيس فيوتشر يفتح النار على التحكيم ويطالب بحل لجنة الحكام

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر عن غضبه الشديد من القرارات التحكيمية في لقاء فريقه أمام الإسماعيلي، مؤكدا بأن حكم اللقاء تجاهل احتساب ركلتي جزاء خلال اللقاء الذي انتهي بفوز الدراويش بهدف نظيف.

وقال دعبس عبر برنامج بوكس تو بوكس: "تعبنا من لجنة الحكام، ولا نعرف لهم فكر أو قانون يسيرون عليه، ننفق أموالًا كثيرة، وبتلك القرارات التحكيمية يضيع علينا الكثير، ليس من الأهم المنافسة على الدوري، وكنا نريد التواجد في المربع الذهبي".

وأضاف: "ليس لي علاقة بفوز الإسماعيلي أو أي نادٍ آخر، ما حدث شئ غريب جدا، كل الأندية المصرية تعرضت لظلم تحكيمي والجميع احتج ضد لجنة الحكام، وكل الأندية اعترضت عليهم، والأزمة اصبحت كبيرة في ملف التحكيم وكل الفرق في الدوري اشتكت من التحكيم واصدروا بيانات ضده".

وواصل: "بعيدا عن انتظام مسابقة الدوري، هناك مصيبة كبيرة وهي التحكيم، ولا أريد إصدار بيان رسمي بذلك، لابد أن نطالب مع باقي الأندية بحل لجنة الحكام بقيادة بيريرا، هل لا يوجد في مصر كوادر جيدة لنستعين بشخص اجنبي يصل بنا لهذا المستوى".

وأكمل: "وجود شخص اجنبي في ادارة التحكيم أمر غير منطقي، لا أحد يتابع الحكام، والأندية (بتبهدل) وكل الأندية لها حق في الاعتراض على لجنة الحكام، هذا أمر صعب جدا، كل جولة يتم ارتكاب اخطاء (مصائب) كثيرة، سنهدم صناعة كرة القدم بهذا الشكل، لابد من وجود وقفة سريعة، يجب حل هذه اللجنة سريعا".

وزاد: "اتحاد الكرة لابد أن يقوم بحل اللجنة سريعا، والاتحاد تم انتخابه من جانب الجمعية العمومية، هناك حالة استياء شديدة من كل فرق الدوري في ظل الحالة المذرية التي وصل لها حكام الدوري، (مش معقول كل اسبوع نتكلم في هذه المشكلة).. والكارثة أيضا ليس في الحكام داخل الملعب بل وصلت إلى الفار أيضا، هناك كارثة فعليا، والانفاق اصبح كبير جدا بالنسبة للأندية والجميع يتضرر من التحكيم".

وأضاف: "لدينا سفر إلى الجونة ويحتاج ميزانية كبيرة، كأننا نذهب لدولة إفريقية، ونعيش في حالة سيئة بسبب التحكيم والقرارات التي تصدر منهم داخل الملعب".

وأردف: "موضوع التواصل مع اعضاء المجلس او جمال علام لن يكون فيه جديد، ولابد أن يكون هناك حل جماعي من جانب كل الأندية، لا يوجد ناد في مصر لم يشكو من الاخطاء التحكيمية".

واستطرد: "الحكام أذاقوا الأندية العذاب ألوان هذا الموسم، ولابد من ايجاد حلول جذرية سريعا لأن الدوري "مينفعش يمشي كدا"، لابد أن تكون مسابقة الدوري في جهة واحدة سواء اتحاد الكرة أو رابطة الأندية، لا نفهم كيف يتم التحكم في الأمور، ونريد أن نعرف مع من نتحدث، لابد من إعادة هيكلة سريعا".

وأتم: "هناك معاناة أيضا في اللعب الساعة الرابعة عصرا، هل البعض يريد تراجع الكرة المصرية أكثر من ذلك، وجميع الملاعب تحصل على مبالغ كبيرة، دفعت 175 الف في استاد السلام مقابل مباراة واحدة، ولابد أن يتم إقامة المباراة ليلا، ما يحدث أمر غريب، ماذا سيحدث لو لعبنا الساعة السابعة مساءًا واللعب بمولدات كهربائية، لابد أن يقوم اتحاد الكرة بحل تلك الأزمات".