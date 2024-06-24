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عرض جديد من الأهلي لموديست .. تفاصيل

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، طالب باستمرار الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق، حتى نهاية الموسم.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "اللاعب عقده ينتهي بنهاية شهر يونيو الجاري وحصل على كافة مستحقاته المالية حتى نهاية هذا الشهر، ولديه ترحيب في الاستمرار".

وأضاف أمير هشام: "وكيل موديست أبدى ترحيب أيضًا باستمراره ولكن بتوقيع عقد جديد لهذه المدة، إلا أن الأهلي تمسك باستمراره مقابل المكافآت فقط، ومنحه حرية حسم الأمر سواء بالموافقة أو الرحيل بنهاية عقده".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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