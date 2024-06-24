أحمد جلال: بيراميدز مصدوم من موقف الزمالك في مباراة القمة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد جلال الناقد الرياضي، أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، تسرع بشكل غريب في قرار الانسحاب من مباراة القمة اعتراضًا على مباريات الدور الأول، رغم خوضه 5 مباريات من الدور الثاني.

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وتابع جلال خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "بيراميدز مصدوم من موقف الزمالك، خاصةً أنه كان يأمل في تعطيل الأهلي، في ظل أنه أصبح المنافس المباشر له".

وأضاف أحمد جلال: "بيراميدز لديه استياء من موقف الزمالك، خاصةً أنه جاء في توقيت صعب ومنافسة النادي على لقب الدوري المصري، وبالتالي كان لا يرغب في منح الراحة للأهلي ومنحه الثلاث نقاط على طبق من ذهب".