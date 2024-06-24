رابطة الأندية تهاجم لجنة الحكام وتؤكد: الزمالك مهدد بالحرمان من المشاركة في الكونفدرالية

علق أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، على أزمة عدم موافقة الزمالك خوض لقاء القمة أمام الاهلي، وهاجم لجنة الحكام.

وقال دياب في حديث عبر قناة “أون تايم سبورت”: أرى أن مطلب الزمالك بشأن الأخطاء التحكيمية مشروع للغاية”.

وتابع: “التحكيم سىء للغاية هذا الموسم، وأرى أن الحل هوتغيير منظومة التحكيم بالكامل، قد اشتكى أكثر من 15 فريقًا من أصل 18 متواجدين في الدوري”.

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وواصل:” الزمالك أصدر من قبل بيانًا يدين فيه التحكيم، وأيضًا الاهلي وبيراميدز والجونة وفيوتشر والمصري، الجميع يشتكي”.

واستكمل:” تم تقديم شكوى خاصة بمباراة فيوتشر والزمالك، ورئيس لجنة الحكام هو الذي يصل له الشكاوي، ولا يوجد رد حتى الآن”.

وأردف:” أيضًا نادي الزمالك لن يشارك في الكونفدرالية الموسم المقبل، لأن قرارات فيفا تفيد بأن أي ناد لديه أزمة قيد، لن يُشارك في البطولة الإفريقية، وبالتالي الزمالك عليه حل الأزمة قبل 30 يونيو”.

واختتم:” نادي الزمالك معرض لإيقاف القيد لمدة 3 فترات، بسبب لاعبه السابق المغربي خالد بو طيب والمدرب الأسبق باتشيكو”.