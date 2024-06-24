محمد قدوس يقترب من الدوري السعودي

أصبح الغاني محمد قدوس، لاعب فريق وولفرهامبتون، قريبًا من الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ووفقًا لصحيفة البلاد، فإن وكيلة أعمال النجم محمد قدوس، جنيفر مندليويتش، أن اللاعب مرشح بقوة للانضمام إلى أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين.

وأشارت إلى أن محمد قدوس تلقى عرض رسمي من أحد أندية المملكة العربية السعودية للتواجد داخل صفوف دوري روشن في الموسم المقبل.

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وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن نادي الاتحاد السعودي تقدم بعرض للحصول على خدمات محمد قدوس في الصيف القادم.

جدير بالذكر أن الاتحاد، كان قد أنهى الموسم الماضي محتلًا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

من جهة أخرى، فإن الاتحاد السعودي اقترب من إقالة مدرب فريقه، مارسيلو جالاردو، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد أن يتم التوصل معه إلى اتفاق، حيث تبحث الإدارة عن بديله.