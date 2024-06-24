موعد مباريات يورو 2024 اليوم الاثنين

يستعد منتخب إسبانيا لمواجهة نظيره ألبانيا مساء اليوم الاثنين، على ملعب اسبرت أرينا، ضمن منافسات بطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024.

ويلتقي منتخب إسبانيا بنظيره منتخب ألبانيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية من دور مجموعات يورو 2024.

وتضم المجموعة الثانية من منافسات يورو 2024 بجانب إسبانيا إيطاليا وألبانيا، بالإضافة إلى كرواتيا.

بينما يلتقي منتخب إيطاليا مع نظيره كرواتيا مساء اليوم الإثنين، بملعب ريد بول أرينا، حيث يلتقيان بالجولة الثالثة من دور المجموعات عن منافسات المجموعة الثانية.

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وتتصدر إسبانيا المجموعة برصيد 6 نقاط، وتأتي إيطاليا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وألبانيا في المركز الثالث برصيد 1، ويتذيل المجموعة كرواتيا برصيد نقطة.

موعد مباراة إيطاليا وكرواتيا في يورو 2024

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة.

موعد مباراة إسبانيا وألبانيا في يورو 2024

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة.